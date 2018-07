POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahles - Mitarbeiter Spinde in sozialer Einrichtung aufgebrochen

32052 Herford (ots) - (um) Am Montag (02.07), in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:15 Uhr, gelang es Unbekannten in einer sozialen Einrichtung Auf der Freiheit unbemerkt in das Wohnheim zu gelangen. In einem Raum der Mitarbeitern vorbehalten ist, brachen die bislang unbekannten Tätern mehrere Spinde auf und zu durchwühlten die Kleidung und gegenstände in den Schränken. Der genaue Schaden muss noch zusammengetragen werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

