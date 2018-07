POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter werfen Stein ins Fenster

32130 Enger (ots) - (um) Gestern tagsüber, in der Zeit von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter einen Stein in ein Fenster eines Hauses an der Hiddenhauser Straße in Belke-Steinbeck. Die Täter öffneten so das Fenster auf der Rückseite und gelangten ins Haus, wo sie sämtliche Zimmer aufgesuchten und die Schränke durchwühlten. Der genaue Schaden muss noch durch die Geschädigten festgestellt werden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

