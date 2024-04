Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 07.04.2024

Heinsberg (ots)

Heinsberg, Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum 06.04.2024, 13.30 Uhr bis 06.04.2024, 17.30 Uhr, die Terrassentüre eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Linderner Straße auf. Im Inneren des Wohnhauses wurden alle Schränke durchwühlt.

Die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Polizei Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Heinsberg, versuchter Einbruch in Reihenhaus

Zwischen dem 01.04.2024, 00:00 und dem 06.04.2024, 21:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich in ein Reihenhaus auf der Straße Alte Schmiede zu gelangen. Der Türrahmen der Hauseingangstüre wies deutliche Hebelspuren auf.

Die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Polizei Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Wassenberg-Effeld, Diebstahl eines motorisierten Zweirades

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum 06.04.2024, 14:15 Uhr bis 06.04.2024, 15:00 Uhr ein Motorrad von der Bruchstraße in Wassenberg-Effeld.

Die Täter konnten anhand der Videoaufzeichnung wie folgt beschrieben werden:

1. Person: - augenscheinlich männlich, - schwarzer Helm, - schwarze Lederjacke, - schwarze Lederhose

2. Person: - schwarze Lederjacke, - schwarze Lederhose

Die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Polizei Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Wassenberg, Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 06.04.2024 um 17:15 Uhr kam es auf der Gladbacher Straße in Wassenberg zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigt mit ihrem Pkw vom Tankstellengelände auf die Gladbacher Straße zu fahren und übersieht die von rechts kommende 21-jährige Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß kommt die Radfahrerin zu Fall und verletzt sich am Knie. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell