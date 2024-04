Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Diebstahl von Firmengelände festgenommen

Heinsberg (ots)

Am Ostermontag (1. April) überstieg eine männliche Person gegen 18.20 Uhr die hohe Mauer eines Firmengeländes an der Industriestraße. Er entwendete eine Kiste mit Cola Flaschen sowie fünf weitere Flaschen, die er in seinen Rucksack steckte. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrrad. Er konnte in Tatortnähe durch Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg festgenommen werden. Es handelte sich um einen 38-jährigen Mann aus Heinsberg. Die Tatbeute wurde sichergestellt und eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell