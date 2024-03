POL-HS: Fahrer eines schwarzen BMW X5 nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots) - In der Nacht von Montag (11. März) auf Dienstag (12. März) kam es zu drei vollendeten und einem versuchten Einbruch in Pkw. In allen vollendeten Fällen schlugen die unbekannten Täter jeweils eine Scheibe ein, um in die Fahrzeuginnenräume zu gelangen. Am Liebermannweg erbeuteten sie so eine Jacke und eine Geldbörse, in der Rölkenstraße fiel ihnen ebenfalls ein Portmonee in die ...

