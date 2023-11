Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spendensammlerin bestiehlt Seniorin

Zeugensuche

Hückelhoven-Baal (ots)

Eine Seniorin war am Dienstagvormittag (28. November) gegen 11 Uhr mit ihrem Krankenfahrstuhl auf der Aachener Straße unterwegs, als sie im Bereich einer Unterführung von einer unbekannten Frau angesprochen wurde, die sich als Spendensammlerin ausgab. Die Rentnerin holte ihre Geldbörse hervor und händigte der Frau Geld aus. Nun sollte die ältere Frau, die ihr geöffnetes Portmonee noch immer in einer Hand hielt, eine Unterschrift leisten. Nachdem sie das tat, wollte die Sammlerin auch noch ihren Ausweis sehen. Danach fuhr die 82-Jährige weiter und stellte kurze Zeit später beim Bezahlvorgang in einem Lebensmitteldiscounter fest, dass mehrere Geldscheine aus ihrem Portmonee fehlten. Die Unbekannte war zirka 35 bis 40 Jahr alt, etwa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Sie hatte dunkle Haare, war hell gekleidet und sprach nur gebrochenes Deutsch. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell