POL-HS: Frau überweist Geld an angebliche Tochter

Heinsberg (ots) - Diebe verschafften sich in der Straße Klevchen Zugang zu einem im Bau befindlichen Gebäude. Dort beschädigten sie zwei an der Wand angebrachte Bewegungsmelder und entwendeten zirka 40 Meter Kupferkabel. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen dem 16. Dezember (Freitag), 16 Uhr, und dem 19. Dezember (Montag), 10.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

