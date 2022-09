Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bagger mit Graffiti beschmiert

Erkelenz (ots)

Ein Bagger, dieser stand an der Südpromenade, wurde zwischen 16.30 Uhr am Montag (19. September) und 6.50 Uhr am Dienstag (20. September) durch unbekannte Personen mit weißer Farbe beschmiert und dadurch beschädigt.

