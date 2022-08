POL-HS: Ausstellungsfahrzeuge beschädigt

Heinsberg-Dremmen (ots) - Über ein Dachfenster drangen Einbrecher am 18. August (Donnerstag), zwischen 10.45 Uhr und 15.45 Uhr, in ein Wohnhaus an der Jülicher Straße ein. Sie suchten in Schränken und Schubladen nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

