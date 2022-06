Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau bei Hausbrand leicht verletzt

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (08. Juni) geriet gegen 2 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Hauses in der Straße Auf dem Bopp in Brand. Hierbei verletzte sich eine Anwohnerin leicht. Der Brand wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht.

