Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus Pkw entwendet

Heinsberg (ots)

Aus einem Pkw, dieser parkte an der Sittarder Straße, stahlen unbekannte Personen am Sonntag (29. Mai), zwischen 18 Uhr und 22.15 Uhr, eine Handtasche. In dieser befanden sich eine Geldbörse mit diversen Dokumenten, sowie ein Schlüsselbund.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell