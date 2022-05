POL-HS: Geld aus Stall entwendet und PKW geöffnet

Geilenkirchen-Bauchem/-Beeck (ots) - Montagabend (16. Mai) stahlen unbekannte Personen einen E-Scooter, der vor der Sporthalle einer Schule in der Pestalozzistraße in Bauchem abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr und 21.45 Uhr. Auch in Beeck entwendeten unbekannte Täter einen Elektroroller. Dieser stand zum Tatzeitpunkt zwischen 16.45 Uhr am Montag, 16. Mai, und 7.30 Uhr am Dienstag, 17. Mai, unter einem Carport an der Professor-Schröder-Straße. ...

