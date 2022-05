POL-HS: Sprinterdiebstahl

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg, Kabeldiebstahl aus Rohbau In der Nacht von Donnerstag, 05.05.2022 auf Freitag, 06.05.2022 wurden aus einem Rohbau in der Noethlichsstraße mehrere Elektrokabel entwendet. Die Kabel wurden, von einer Decke herunterhängend, in einer Höhe von ca. 2,20m abgeschnitten. Heinsberg-Randerath, Pkw Aufbruch Am Samstag, 07.05.2022, in der Zeit von 00:10 Uhr bis 13:00 Uhr, wurde auf dem ...

mehr