Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr.127, vom 08.05.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg, Kabeldiebstahl aus Rohbau

In der Nacht von Donnerstag, 05.05.2022 auf Freitag, 06.05.2022 wurden aus einem Rohbau in der Noethlichsstraße mehrere Elektrokabel entwendet. Die Kabel wurden, von einer Decke herunterhängend, in einer Höhe von ca. 2,20m abgeschnitten.

Heinsberg-Randerath, Pkw Aufbruch

Am Samstag, 07.05.2022, in der Zeit von 00:10 Uhr bis 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Diskothek die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Im Pkw wurde eine Tasche durchwühlt; ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden.

Heinsberg-Porselen, Diebstahl aus Pkw

Auf unbekannte Weise drangen Täter am Samstag, 07.05.2022, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 08:30 Uhr in das Innere eines Pkw in Porselen ein. Der Pkw parkte in der Straße "Am Taukamp". Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld entwendet.

