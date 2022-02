Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Basejumper bleibt in Felswand hängen

Bad Münster a. St./E. (ots)

Am Samstag, 26.02.2022,gegen 12.45 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, dass in der Felswand am Rotenfels unterhalb der Bastei ein Gleitschirm hängen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 24-jähriger Mann aus Hessen von der Bastei abgesprungen war. Nach dem direkten Öffnen des Fallschirmes wurde der Mann von einer Windbö erfasst und gegen die Felswand gedrückt. Dort konnte sich der Mann bis zum Eintreffen der Bergwacht festhalten. Diese sicherte den Mann bis zur Bergung durch den hessischen Polizeihubschrauber ab. Der Mann blieb bei der Aktion unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell