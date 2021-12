Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferrohre aus Schulgebäude gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Aus einem in der Renovierung befindlichen Schulgebäude an der Straße Markt wurden zwischen Freitag, 3. Dezember, und Montag, 6. Dezember, mehrere Kupferrohre einer Heizungsanlage gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten die Täter eine Tür des Gebäudes auf.

