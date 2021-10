Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autoscheibe eingeschlagen

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 18 Uhr am Montag (11. Oktober) und 17 Uhr am Dienstag (12. Oktober) haben unbekannte Täter an der Straße Trips die Seitenscheibe eines parkenden Pkw eingeschlagen. Dieser stand auf dem Parkplatz eines dortigen Seniorenheims. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unklar.

