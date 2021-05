Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 129 vom 09.05.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen, Einbruchdiebstahl

Am Samstag, 08.05.2021, zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Gaststätte auf der Bahnhofstraße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Tablet.

Übach-Palenberg, versuchter Diebstahl aus Kfz

Am Samstag, 08.05.2021, um 22.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Schiebetür eines Mercedes-Vito (Firmenfahrzeug) aufzuhebeln. Der Van parkte auf der Friedensstraße. Wahrscheinlich vermuteten die Täter diverses Werkzeug als Diebesgut darin. Der Geschädigte konnte noch das vermutliche Täterfahrzeug davonfahren sehen. Hierbei handelte es sich um einen silbernen Pkw Kombi.

Erkelenz-Hetzerath, Diebstahl aus Pkw

Unbekannte Personen schlugen am Samstag (8. Mai), zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr, die Seitenscheibe eines auf der Rurtalstraße geparkten Pkw ein und entwendeten eine Handtasche. In der Handtasche befanden sich Dokumente sowie Bargeld.

Wassenberg, Kellereinbruch

Am Samstag (8. Mai), gegen 05.35 Uhr, überraschte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Burgstraße einen Mann dabei, als dieser in den dortigen Keller einbrach. Der Täter setzte dann zu seiner Flucht Pfefferspray gegen den Hausbewohner ein. Der Bewohner, welcher durch das Pfefferspray nur leicht getroffen wurde und keine ärztliche Hilfe benötigte, benachrichtige sofort die Polizei und konnte eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben. Sofort entsandte Polizeibeamte konnten bei der Fahndung einen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Später wurde noch ein versuchter Kellereinbruch in unmittelbarer Nachbarschaft gemeldet. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

