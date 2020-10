Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Jugendliche Warfen Stein auf die Windschutzscheibe eines Pkw

Hückelhoven (ots)

Am Montag (26. Oktober), gegen 21 Uhr, parkte ein 73-jähriger Mann aus Hückelhoven seinen Pkw vor seinem Wohnhaus an der Graf-von-Beust-Straße. Bevor der Mann aussteigen konnte, warfen zwei unbekannte männliche Jugendliche einen Stein gegen die Windschutzscheibe seines Pkw, so dass diese beschädigt wurde. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Der Pkw-Fahrer beschrieb sie als junge Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Beide hatten einen Drei-Tage-Bart, waren zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und mit dunklen Oberteilen bekleidet. Zudem trug einer eine helle Jeanshose, der andere eine rote Jogginghose mit gelben Streifen. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell