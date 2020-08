Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kapelle verwüstet und Geld aus Opferstock entwendet

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Unbekannte Täter brachen das Tor zu der Kapelle in der Straße Girmen auf, entwendeten Geld aus dem Opferstock und verwüsteten bei der Tat die Kapelle, indem Töpfe beschädigt, Kerzenwachs vergossen und sakrale Gegenstände beschädigt wurden. Die Tat ereignete sich am Samstag, 1. August, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, richtet sich bitte an das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen unter Telefon 02452 9200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell