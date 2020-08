Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Anhänger gestohlen

Gangelt (ots)

Gegen 15.40 Uhr am Sonntag, 2. August, entwendeten Unbekannte in Gangelt in der Straße Im Heggen einen Hundeanhänger aus einem Innenhof, der an einem anderen Pkw angekoppelt war. Eine Zeugin konnte noch erkennen, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug, um einen dunklen Opel Combo mit Kölner Kennzeichen handelte. Das Fahrzeug flüchtete über die Mittelstraße in Richtung B 56. Eine Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Hinweise zu der Tat, dem flüchtigen Kölner Pkw sowie dem entwendeten Anhänger richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen unter Telefon 02452 9200.

