Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Parkendes Fahrzeug beschädigt und davon gefahren

Wassenberg (ots)

Am Montag, 27. Juli, stellte eine 54-jährige Frau aus Düren fest, dass ihr Pkw Toyota, der an der Straße Breiter Weg parkte, offenbar durch einen Unfall beschädigt wurde. Sie hatte den Wagen gegen 8 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt und wurde gegen 12.15 auf den Schaden aufmerksam. Ihr Pkw wies auf der gesamten linken Fahrzeugseite großflächige Dellen sowie einen beschädigten Außenspiegel auf. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell