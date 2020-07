Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung an zwei abgeernteten Feldern

Heinsberg-Oberbruch (ots)

In der Nacht zu Montag (20. Juli) entzündeten unbekannte Täter das Stroh auf zwei gerade abgeernteten Weizenfeldern an den Straßen Deichhof und Kranzes. Die Feuerwehr löschte die Brände. Zur Klärung der Taten sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Wurden Personen oder Fahrzeuge an den Feldern gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

