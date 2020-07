Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl in Bäckerei

Erkelenz (ots)

In einer Bäckerei an der Brückstraße kam es am Montag (20. Juli) zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann kaufte Ware und legte dann einen Geldschein auf den Tresen. Bevor die Verkäuferin diesen annehmen konnte, steckte er das Geld wieder ein und verließ das Geschäft mit der Ware. Die Mitarbeiterin folgte ihm und forderte ihn auf noch zu zahlen. Daraufhin schlug der Unbekannte mit einer gefüllten Tüte nach der Frau und entfernte sich. Er war 55 bis 60 Jahre alt, hatte kurze, strubbelige dunkle Haare und war mit einer braunen Hose sowie einer braunen Jacke bekleidet. Insgesamt wirkte er ungepflegt. Die Polizei sucht diesen Mann sowie Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell