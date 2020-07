Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw BMW zuerst gestohlen und dann stehen gelassen

Erkelenz-Terheeg (ots)

In der Nacht zum 6. Juli (Montag) verschafften unbekannte Täter sich zunächst Zutritt zu einem schwarzen BMW auf der Straße In Terheeg. Sie starteten das Fahrzeug, fuhren ein Stück, ließen den Wagen aber in der Nähe zurück. Ob etwas aus dem Inneren entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

