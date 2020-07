Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti auf Hausmauer gesprüht

Erkelenz-Gerderath (ots)

Zwischen Mittwoch (1. Juli) und Freitag (3. Juli) besprühten bislang nicht bekannte Täter eine Hausmauer an einem Gebäudekomplex auf der Lauerstraße mit einem großflächigen Graffiti. Zudem wurden auch Stromkästen in der näheren Umgebung mit ähnlichen Graffitis besprüht. Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

