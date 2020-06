Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Täter nach Sachbeschädigungen an Pkw und Fahrraddiebstahl angetroffen

Heinsberg (ots)

An der Gaswerkstraße wurden in der Nacht zum 11. Juni (Donnerstag), gegen 1 Uhr, an zwei Pkw die Außenspiegel abgetreten. Dabei beobachteten Zeugen drei Personen, die aber nicht näher beschrieben werden konnten. In der Gerberstraße beschädigten die drei Täter einen weiteren Pkw und wurden dabei ebenfalls durch einen Zeugen beobachtet. Daraufhin seien die Täter in Richtung Lago geflüchtet. Er beschrieb einen der Täter als männlich, blonde Haare, der mit einer blau, weiß, roten Trainingsjacke sowie dunkler Trainingshose bekleidet war. Unweit der letzten Tatörtlichkeit hatten drei unbekannte Männer an der Straße Auf dem Brand zwei Fahrräder gestohlen. Im Rahmen einer Fahndung am Lago konnten die zwei Fahrräder (erheblich beschädigt) sowie etwas entfernt, drei männliche Personen angetroffen werden. Bei einem der Personen, stimmte die Beschreibung überein. Nach einer Überprüfung sowie Feststellung ihrer Personalien, mussten sie wieder entlassen werden. Die Kriminalpolizei Heinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell