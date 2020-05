Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoffdiebstahl aus mehreren Lkw

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am Wochenende (8. Mai bis 11. Mai) brachen unbekannte Personen die Tankdeckel an mehreren Lkw auf, die an der Gutenbergstraße standen und zapften eine unbekannte Menge Kraftstoff ab.

