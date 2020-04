Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wassenberg-Myhl (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstag, 28. April, 20 Uhr und Mittwoch, 29. April, 9.45 Uhr, in einen Pkw ein, der an der Straße Am Justusberg ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Geldbörse.

