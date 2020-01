Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter hebeln Fenster auf und stehlen Bargeld

Heinsberg-Dremmen (ots)

In den Abendstunden des 15. Januar (Mittwoch), zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr, hebelten unbekannte Personen ein Fenster an der Rückseite eines Hauses an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße auf. Nachdem sie so ins Innere gelangt waren, durchwühlten sie Schubladen und Schränke und entwendeten Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

