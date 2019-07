POL-HS: Einbrüche und Diebstähle

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Durch eine Tür gelangten unbekannte Täter am Sonntag (28. Juli), gegen 3.30 Uhr, in ein Wohnhaus an der Oligstraße. Sie entwendeten ein Mobiltelefon. Ob weitere Gegenstände fehlen, wird noch ermittelt.

Ein weiteres Haus an der Oligstraße war in derselben Nacht ebenfalls Ziel unbekannter Täter. Diese drangen durch die Terrassentür in das Gebäude ein und entwendeten aus der Garage einen Bohrhammer samt Koffer. Der Koffer wurde durch die Täter im Garten zurückgelassen.

An der Johannesstraße drangen Unbekannte zur gleichen Zeit in eine Garage ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde in diesem Fall nichts entwendet.

Gegen 3 Uhr am Montag (29. Juli) wurde ein Anwohner der Selfkantstraße durch seine Alarmanlage geweckt. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er zwei unbekannte Täter, die sofort flohen. Daraufhin folgte er den Tätern bis zur Grenzstraße und fand dort Diebesgut auf, welches offenbar aus einem anderen Einbruch stammte. Der Eigentümer, Inhaber einer Lagerhalle an der Grenzstraße in Saeffelen, identifizierte sein Eigentum. Dieses war offenbar in der Zeit zwischen 19 Uhr am Sonntag (28. Juli) und 3.30 Uhr am Montag (29. Juli) entwendet worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen.

