POL-HS: Schloss an fremdem Motorroller montiert

Wegberg (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter hatten zwischen dem 16. Mai (Donnerstag), 18 Uhr, und dem 17. Mai (Freitag), 7 Uhr, ein Schloss an den vorderen Speichen eines Motorrollers montiert. Der Besitzer bemerkte dies glücklicherweise bevor es zu einem Unfall kommen konnte. Zur Tatzeit hatte der schwarze Roller der Marke Longjia an der Hauptstraße gestanden. Hinweise, die mit der Tat oder den Tätern in Zusammenhang stehen könnten, nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

