Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Firmen-Gebäude

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 7. März, 17.30 Uhr, bis Freitag, 8. März, 6.20 Uhr, in ein Firmen-Gebäude an der Römerstraße, nahe der Einmündung Birkenstraße, ein. Sie durchwühlten Aktenschränke und entwendeten einen Tresor und Werkzeug. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

