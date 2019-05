POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 20.05.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Hühnerdieb gesucht

Leer - Drei Hühner der besonderen Art entwendete ein unbekannter Täter am Sonntag im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr aus einem Gehege, das auf einem Grundstück in der Huntestraße liegt. Bei den Tieren handelt es sich um sogenannte Raufußhühner, deren Besonderheit in der rosafarbenen Erscheinung ihrer Eier liegt. Während ein Huhn schwarze und ein weiteres Huhn weiße Federn besitzt, ist das dritte Huhn durch ein schwarz-weiß geschecktes Gefieder gekennzeichnet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Hebelversuche an Firmengebäude

Emden - Im Zeitraum zwischen Freitag- und Sonntagabend versuchte ein unbekannter Täter, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Firma in der Adalbert-Stifter-Straße zu gelangen. Ersten Erkenntnissen nach kletterte der Unbekannte zunächst über einen Zaun, um auf das Betriebsgelände zu gelangen. Anschließend hebelte er mit einem unbekannten Gegenstand an einer Tür und zerstörte deren Glaseinsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheiterte der Täter mit seinem Vorhaben, in das Gebäude zu gelangen. Die Beamten stellten bei der Tatortaufnahme fest, dass der Täter zwei auf dem Betriebsgelände abgestellte Fahrzeuge durchsucht hatte. Der Unbekannte flüchtete schließlich ohne Mitnahme von Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

