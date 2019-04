Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mobiltelefone entwendet

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Ein unbekanntes Paar entwendete am Donnerstag (11. April), gegen 12.50 Uhr, aus einem Elektrogeschäft zwei Mobiltelefone. Die beiden Jugendlichen betraten das Geschäft und gingen sofort zu den ausgestellten Handys. Beide griffen sich jeweils ein Smartphone, entfernten die Diebstahlsicherung und liefen zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Straße davon. Der männliche Täter war etwa 15 bis 17 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlank. Er wirkte südländisch, hatte kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Seine Begleiterin war etwa im gleichen Alter, zirka 160 Zentimeter groß und schlank. Auch sie wirkte südländisch, hatte schwarze lange Haare und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen, knöchellangen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Wer hat die beiden Personen gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

