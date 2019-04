Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Geschäftsgebäude

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Die Wände sowie die Einkaufswagen eines Geschäftes an der Boos-Fremery-Straße wurden zwischen Montag (1. April) und Montag (8. April) mit Graffiti besprüht. Die Tat wurde erst später festgestellt, so dass der genaue Tatzeitpunkt nicht bekannt ist. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

