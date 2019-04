Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch Pkw Subaru entwendet

Selfkant-Höngen (ots)

Ein weißer Pkw Subaru mit HS-Kennzeichen wurde in der Nacht zu Mittwoch, 3. April, entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Einfahrt an der Straße Am Saeffelbach. Die Täter waren erst in ein Wohnhaus eingebrochen und hatten den Fahrzeugschlüssel gestohlen, um anschließend den Pkw zu entwenden.

