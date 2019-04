Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Wassenberg (ots)

Am 3. April (Mittwoch), gegen 7.20 Uhr, wurden auf der Landstraße 117 drei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 47-jährige Frau aus Wassenberg fuhr mit ihrem Pkw Hyundai in Begleitung ihres 12-jährigen Sohnes auf der Landstraße 117 aus Richtung niederländische Grenze kommend in Richtung Wassenberg. An der Kreuzung Rurtalstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Hyundai einer 39-jährigen Wassenbergerin. Diese war in entgegengesetzter Richtung auf der Landstraße 117 unterwegs und bog nach links auf die Rurtalstraße ab. Durch den Zusammenstoß wurde die 47-Jährige schwer verletzt. Auch ihr Sohn zog sich Verletzungen zu. Die 39-Jährige verletzte sich ebenfalls. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Der 12-jährige Beifahrer sowie die 39-jährige Wassenbergerin konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden, während die 47-Jährige stationär aufgenommen werden musste. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Rurtalstraße blieb aus westlicher Richtung auf die Landstraße 117 für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

