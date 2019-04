Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall nach Überholmanöver

Heinsberg-Dremmen (ots)

Auf der Gladbacher Straße ereignete sich am Montag, 1. April, gegen 19.35 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Heinsberg fuhr mit ihrem Pkw VW auf der Gladbacher Straße aus Richtung Oberbruch kommend in Richtung Dremmen. Kurz hinter einer leichten Linkskurve überholte sie ein dunkler SUV mit HS-Kennzeichen. Während des Überholvorganges kam dem unbekannten Pkw Fahrer ein Fahrzeug entgegen. Daraufhin scherte er frühzeitig nach rechts ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 20-Jährige mit ihrem VW nach rechts aus. Dabei touchierte sie die Leitplanke. Der Fahrer des dunklen Pkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Dremmen davon. Ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den SUV Fahrer sowie Zeugen sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

