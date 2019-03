Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Firmenfahrzeuge entwendet

Heinsberg-Hülhoven (ots)

Ein Lkw der Marke Mercedes, mit Kennzeichen aus dem Main-Tauber-Kreis (TBB-) wurde zwischen dem 5. März (Dienstag), 16 Uhr und dem 6. März (Mittwoch), 6.20 Uhr entwendet. Im Fahrzeug, welches an der Straße Im Hofbruch parkte, befanden sich mehrere hochwertige Werkzeuge. In derselben Nacht wurde ein weiterer Lkw der Marke Daimler Benz, mit Dürener Kennzeichen (DN-), der auf einem Gelände an der Industriestraße in Heinsberg stand, gestohlen. Auch in diesem Fahrzeug befanden sich Werkzeuge sowie eine Einbauküche.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell