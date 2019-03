Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hückelhoven (ots)

Ein 19-jähriger Mann befuhr am 6. März (Mittwoch), gegen 2.30 Uhr, mit einem Pkw Volvo die Jülicher Straße aus Richtung Dinstühler Straße kommend in Richtung Parkhofstraße. Am Kreisverkehr zur Parkhofstraße verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen. Er prallte gegen den Bordstein rutschte über den Kreisverkehr und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Fahrbahn wurde nach dem Unfallgeschehen durch die Feuerwehr gereinigt.

