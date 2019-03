Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bilanz Karnevalstage 2019

Kreis Heinsberg (ots)

Die Karnevalstage von Altweiber Donnerstag (27. Februar) bis Rosenmontag (4. März) verliefen im Kreisgebiet vorwiegend friedlich. Trotzdem musste die Polizei 17 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, Verstößen gegen das Waffengesetz und Verkehrsdelikten fertigen. In Waldfeucht-Selsten kam es am Samstag (2. Februar), gegen 18.15 Uhr, an der Selstener Straße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 25-jähriger Mann aus Hückelhoven wurde nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht überprüft. Daraufhin griff er die Polizisten an und verletzte sie. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt und blieb dienstfähig. Ein zweiter wurde ebenfalls verletzt, war jedoch nicht mehr dienstfähig. Der Mann konnte mit Unterstützung weiterer Beamter in Gewahrsam genommen. Gegen den 25-Jährigen wurde eine Anzeige gefertigt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, da er offenbar unter der Einwirkung von Alkohol stand. In seinem Fahrzeug wurden Waffen aufgefunden und sichergestellt. Insgesamt wurden an den Karnevalstagen kreisweit 15 Personen in Gewahrsam genommen, 17 erhielten Platzverweise. Die Karnevalszüge im Kreis verliefen friedlich und ohne polizeilich relevante Zwischenfälle.

