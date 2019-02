Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein Pkw, der an der Mittelstraße parkte, wurde durch einen unbekannten Täter aufgebrochen. Ein Anwohner bemerkte am 18. Februar (Montag), gegen 01.15 Uhr, eine männliche Person, die die Fahrertür seines parkenden Pkw geöffnet hatte und sich hinein beugte. Als der Unbekannte den Eigentümer bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Hermann-Jansen-Straße und weiter in Richtung Vennstraße. Der Täter entwendete ein Mobiltelefon. Er war schlank, zirka 170 Zentimeter groß und etwa 20 Jahre alt. Er trug dunkle Kleidung und hatte sich die Kapuze ins Gesicht gezogen. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell