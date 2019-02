Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Hückelhoven (ots)

Aus einem Gebäude an der Hilfarther Straße stahlen Unbekannte am Mittwoch (13. Februar), zwischen 00 Uhr und 00.20 Uhr ein Fitnessgerät. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten sie gewaltsam die Eingangstür.

