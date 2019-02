Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven (ots)

Am Mittwoch, 13. Februar, versuchte ein unbekannter Täter gegen 18.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Klosterstraße einzubrechen. Eine Bewohnerin des Hauses hörte verdächtige Geräusche aus dem Garten. Als sie nach dem Rechten sah, bemerkte sie einen Mann im Garten stehen. Dieser versuchte die Terrassentür zum Haus aufzubrechen. Der Täter bemerkte die Frau offenbar und flüchtete unverrichteter Dinge über eine Gartenmauer und lief davon. Der Einbrecher war zirka 175 Zentimeter groß und war mit einer schwarzen Mütze und Arbeitskleidung mit aufgesetzten Taschen an den Oberschenkeln bekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem versuchten Einbruch in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

