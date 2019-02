Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbrüche

Wassenberg (ots)

Ein Geschäft an der Straße Am Buir war das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese drangen am Donnerstag, 7. Februar, gegen 5 Uhr in das Ladenlokal ein und stahlen Bargeld aus der Kasse.

Auch auf der Graf-Gerhard-Straße ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, 7. Februar, ein Geschäftseinbruch. Die Täter stahlen dabei unter anderem Bargeld.

