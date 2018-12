POL-HS: Pkw Toyota gestohlen

Selfkant-Wehr (ots) - Ein Geländewagen der Marke Toyota mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) ist am 10. Dezember (Montag), zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, aus einer Zufahrt an der Straße Am Alten Bach gestohlen worden.

