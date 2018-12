POL-HS: Pressebericht Nr.343 der KPB Heinsberg vom 09.12.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen-Hatterath - Einbruch in Einfamilienhaus

Am späten Abend des 08.12.2018 brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Prof.-Mendel-Straße ein. Es wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht festgestellt werden.

Gangelt-Birgden - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum vom 30.11.2018, 20:00 Uhr bis 08.12.2018, 10:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Starzend ein und entwendeten eine Heckenschere und Reinigungsmaterial.

Erkelenz - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit 30.11.2018, 14:00 Uhr - 08.12.2018, 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhaus am Birker Weg aufzubebeln. Die Täter gelangten jedoch nichts ins Haus.

Heinsberg - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

In den Abendstunden des 08.12.2018 öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Fahrzeugtüre eines im Parkhaus an der Industriestraße abgestellten PKW Opel Vectra und entwendeten eine im Fahrzeug befindliche Geldbörse.

