POL-HS: Polizeibericht vom 08.12.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - Raubdelikt

Am 07.12.2018, 20:37 Uhr, wurde ein 17jähriger aus Hückelhoven Opfer eines Raubdeliktes. Auf dem Gelände des Busbahnhofes forderten zwei männliche Täter unter Vorhalt eines Messers von dem Hückelhovener die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er den beiden Tätern einen geringen Geldbetrag übergeben hatte, konnte er seinen Weg wieder fortsetzen. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: blonde, mittellange Haare; rote Jacke 2. Täter: schwarze, lockige Haare; südl. Erscheinungsbild; dkl. Oberbekleidung

Erkelenz - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am späten Abend des 07.12.2018 brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Brunnenstraße ein. Es wurden diverse Schränke und Behältnisse geöffnet - entwendet wurden Schmuck, Bargeld sowie Elektronikgeräte.

Ein freistehendes Einfamilienhaus an der Herrather Straße wurde durch Einbrecher am Nachmittag bzw. frühen Abend des 07.12.2018 heimgesucht. Das gesamte Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter ließen u.a. Bargeld und ein Mobiltelefon mitgehen.

Übach-Palenberg - Garageneinbruch

Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum 06.12.2018, 16:00 Uhr bis 07.12.2018, 10:50 Uhr, in eine Garage eines Reihenhauses an der Von-Liebig-Straße ein und entwendeten diverse Gartengeräte.

Wegberg - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit 05.12.2018, 14:00 Uhr - 07.12.2018, 13:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Baucontainer, welcher auf einer Baustelle an der Friedrich-List-Allee aufgestellt war. Das Diebesgut bestand hier aus verschiedenen Baumaschinen.

