POL-HS: Gefährliche Körperverletzung/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Ein 20-jähriger Mann aus Hückelhoven wurde am 18. November (Sonntag), gegen 1.30 Uhr, in oder vor einer Diskothek an der Deichstraße schwer verletzt. Nach der Tat brachten Freunde ihn in ein Krankenhaus, von wo aus die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde. Der junge Mann wies linksseitig schwere Schnittverletzungen im Gesicht auf. Er gab an, dass er von einer unbekannten Person mit einer Glasflasche geschlagen wurde. Er stand unter der Einwirkung von Alkohol und konnte sich nicht erinnern, ob dies in oder vor der Diskothek geschehen sei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein. Der 20-Jährige verblieb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär im Krankenhaus. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

